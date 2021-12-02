Zum Inhalt springenBarrierefrei
Conan der Abenteurer

Tödliche Falle

FilmRiseStaffel 1Folge 21
Tödliche Falle

Conan der Abenteurer

Folge 21: Tödliche Falle

46 Min.Ab 12

Drei Zauberer schließen sich Conan und seinen Freunden an. Gemeinsam wollen sie endlich Hissah Zul angreifen. Conan ahnt nicht, dass die Zauberer ihm nach dem Leben trachten. Zul hat davon Wind bekommen und ersinnt einen perfiden Plan. Der scheint zu funktionieren, denn kurz darauf sitzen Conan und seine Gefährten fest und sind ihrem Erzfeind gnadenlos ausgeliefert.

