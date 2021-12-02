Die Rettung der entführten PrinzessinJetzt kostenlos streamen
Conan der Abenteurer
Folge 13: Die Rettung der entführten Prinzessin
46 Min.Ab 16
Conan und seine Gefährten sollen die Tochter von König Orad befreien. Hana wurde von dem bösen Magier Novia entführt, um ihre Hochzeit mit dem Prinz des Nachbarlandes zu verhindern. Da Conan dem König sein Leben verdankt, macht er sich auf den Weg.
