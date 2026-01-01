Conan der Abenteurer
1 StaffelAb 16
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Conan der Abenteurer
Vor Jahren hat der mächtige Magier Hissah Zul Conans Eltern ermordet. Nun sinnt der Abenteurer auf Rache und will den Tyrannen zur Strecke bringen. Hissah setzt dagegen: Er sendet seine Armee und auch Zauberer Yara aus, um Conan zu vernichten.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997
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