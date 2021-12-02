Der geheimnisvolle DoppelgängerJetzt kostenlos streamen
Conan der Abenteurer
Folge 10: Der geheimnisvolle Doppelgänger
47 Min.Ab 12
Im Auftrag von Hissah Zuls erschafft der böse Zauberer einen Doppelgänger von Conan. Dieser überfällt mit seinem Gefolge ein Dorf nach dem anderen, um dem echten Conan die Zufluchtsmöglichkeiten zu nehmen. Der wahre Conan bekommt den Hass der Dorfbewohner schnell zu spüren. Zum Glück können er und seine Freunde die Betrüger zur Strecke bringen. Doch dann taucht erneut ein Doppelgänger auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Conan der Abenteurer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997