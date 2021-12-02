Conan der Abenteurer
Folge 15: Die Schatten des Todes
Nachdem Conan und seine Gefährten Karella aus den Händen von Hissah Zul befreit haben, fliehen sie auf die Insel Vilayet. Die Gruppe ist gezwungen, sich zu trennen, da Zuls Männer bereits hinter ihnen her sind. Conan, Otli und Karella verstecken sich in einer verzauberten Ruine und werden plötzlich sehr müde.
