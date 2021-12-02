Der Fluch der blutroten SteineJetzt kostenlos streamen
Conan der Abenteurer
Folge 6: Der Fluch der blutroten Steine
47 Min.Ab 12
Auf dem Weg nach Agida durchquert Conan mit seinen Begleitern einen Zauberwald. Kurz darauf wird Otli von einer Strömung im Fluss weggespült. Seine Freunde suchen verzweifelt nach ihm. Dabei werden die drei Helden von Waldbewohnern mit Pfeilen betäubt und dem "Flussgott" vorgeführt: es ist Otli. Er berichtet ihnen von wertvollen Rubinen, die im Wald versteckt liegen. Doch nur die Kinder wissen, wo genau sie zu finden sind.
