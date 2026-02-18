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Dachboden Revue

Talk? Now!Staffel 1Folge 118vom 18.02.2026
Unsere Drogen!

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Dachboden Revue

Folge 118: Unsere Drogen!

61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Großbritannien plant ein komplettes Rauchverbot: Ein tiefer Eingriff in die persönliche Freiheit? Großbritannien will das Rauchen vollständig verbieten und wäre damit nach den Malediven der zweite Staat weltweit, der diesen Schritt geht. Der Grund ist offensichtlich: die Gesundheit der Bevölkerung. Doch wir stellen uns die Frage: Bleibt dabei die Entscheidungsfreiheit auf der Strecke? Versteht uns nicht falsch – wir sind beide Nichtraucher. Dennoch sehen wir Gesetze kritisch, die derart tief in die Privatsphäre und die individuellen Rechte eingreifen. Außerdem diskutieren wir darüber, welchen Wert das Leben eigentlich hat: Wäre es euch wert, jeden Morgen aufzuwachen – selbst für 10 Millionen Euro? Ihr merkt schon: In dieser Folge der Dachboden Revue wird es richtig deep!

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