1,5 Mio für die LiebeJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 128: 1,5 Mio für die Liebe
"Hinter den Kulissen des Cologne Pride: Schweiß, Promis und Ü-Wagen-Wahnsinn! Der größte CSD Europas ist vorbei, und wir müssen reden! In dieser exklusiven Sonderfolge der Dachboden Revue packen Maurice Gajda und sein Ehemann Mitch frisch am Tag danach aus. Wir nehmen euch mit dorthin, wo die Kameras sonst weggucken: hinter die Kulissen der schillernden Demo-Wagen, mitten in den emotionalen Pride-Trubel und direkt in die Schaltzentrale der großen TV-Übertragung. Wie fühlt sich die hitzige Arbeit für Maurice im Ü-Wagen an, wenn Sekunden über den perfekten Live-Moment entscheiden? Wen hat Mitch im bunten Party-Crossover getroffen, wer hat ihn unerwartet erkannt und welche Backstage-Anekdoten schaffen es garantiert in kein offizielles Protokoll? Diese Episode liefert euch einen extrem intensiven, ungeschminkten und zutiefst persönlichen Einblick in den Cologne Pride 2026. Schnallt euch an für ehrliche Erlebnisse, skurrile Momente und ganz viel Liebe!"
Weitere Folgen in Staffel 1
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