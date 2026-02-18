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Dachboden Revue

Flucht ins Weltall

Talk? Now!Staffel 1Folge 119vom 18.02.2026
Flucht ins Weltall

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Dachboden Revue

Folge 119: Flucht ins Weltall

61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

In dieser galaktischen Episode der Dachboden Revue begeben sich Maurice und Mitch auf eine philosophische Reise durch die unendlichen Weiten des Kosmos. Gemeinsam ergründen sie die faszinierendsten Mythen, teilen packende Weltall-Geschichten und diskutieren über die großen Mysterien, die zwischen Sternenstaub und schwarzen Löchern lauern.

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