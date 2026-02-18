Dachboden Revue
Folge 119: Flucht ins Weltall
61 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6
In dieser galaktischen Episode der Dachboden Revue begeben sich Maurice und Mitch auf eine philosophische Reise durch die unendlichen Weiten des Kosmos. Gemeinsam ergründen sie die faszinierendsten Mythen, teilen packende Weltall-Geschichten und diskutieren über die großen Mysterien, die zwischen Sternenstaub und schwarzen Löchern lauern.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Dachboden Revue
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Genre:Talk
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Talk?Now!