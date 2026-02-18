Zwischen Entsetzen und EnttäuschungJetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 123: Zwischen Entsetzen und Enttäuschung
Die neue Folge der Dachboden Revue ist da! Diesmal quatschen Mitch und Maurice Gajda über alles, was das Land gerade bewegt: Es geht um die unerträgliche Hitze in Deutschland, das große Finale von Germany's Next Topmodel und die neue Doku über Lukas Podolski. Außerdem haben die beiden ein paar skurrile Geschichten im Gepäck – inklusive dem mysteriösen Wal-Tod –, gepaart mit den üblichen persönlichen Anekdoten und Beobachtungen aus dem Alltag. Aber keine Sorge, es wird nicht nur oberflächlich geplaudert. Die beiden nehmen sich auch die Medienbranche und den aktuellen KI-Hype ordentlich zur Brust. Wer profitiert wirklich von Künstlicher Intelligenz, was macht das Ganze mit unserer Umwelt und wie sehr manipulieren uns Werbung und Influencer eigentlich im Alltag? Maurice und Mitch werfen einen kritischen Blick hinter die Kulissen der Medienwelt, ohne dabei den Spaß zu verlieren.
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