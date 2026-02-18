Unter uns gesagt: ziemlich eklig!Jetzt kostenlos streamen
Dachboden Revue
Folge 124: Unter uns gesagt: ziemlich eklig!
In dieser neuen Folge der Dachboden Revue lassen Mitch und Maurice Gajda alle Hüllen fallen – zumindest metaphorisch! Die beiden widmen sich einem Thema, das jede*r kennt, über das aber selten so radikal ehrlich gesprochen wird: Pickel. Freut euch auf einen verdammt intimen und ungeschönten Erfahrungsaustausch, der garantiert unter die Haut geht. Doch das ist längst nicht alles auf dem Dachboden! Außerdem nehmen die beiden das WG-Leben auseinander und verraten, welche Typen von WG-Mitbewohnern das absolute Endgegner-Szenario wären und mit wem sie niemals unter einem Dach leben würden. Danach wird es filmisch: Mitch und Maurice sprechen über den viel diskutierten Amazon Prime Film "Love is Love" – eine Dystopie, die die Welt komplett auf den Kopf stellt, indem heterosexuelle Menschen plötzlich eine verfolgte Minderheit sind. Zu guter Letzt stellen sich die zwei einer ganz lebensnahen Frage: Ist es endlich an der Zeit, sich eine Haushaltshilfe zu engagieren?
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