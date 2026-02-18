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Dachboden Revue

Talk? Now!Staffel 1Folge 127vom 18.02.2026
Die heißeste Folge des Jahres

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Dachboden Revue

Folge 127: Die heißeste Folge des Jahres

52 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

"Dachboden-Sauna bei 40 Grad: Überleben, Drachen & Rettungsaktionen | Dachboden Revue Willkommen in der heißesten Episode der Dachboden Revue! Während draußen die aktuelle Hitzewelle wütet, verwandelt sich unser Dachboden in eine echte Sauna – Maurice und Michael Gajda kämpfen bei fast 40 Grad um Fassung und kühle Gedanken. In dieser Folge dreht sich alles um die Hitze: Wir diskutieren die effektivsten Abkühlmethoden, blicken auf unsere ereignisreiche Woche zurück und philosophieren über das Leben im Ausnahmezustand. Außerdem werfen wir einen hitzigen Blick auf die neue Staffel von House of the Dragon und stellen uns der ultimativen Frage: Welche drei Dinge würdet ihr retten, wenn euer Haus brennt?"

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