Die ultimativen KnalltütenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 10: Die ultimativen Knalltüten
59 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Heute geht's auf einen wilden Ritt zu den lustigsten Knalltüten weltweit. Es fliegen mächtig die Fetzen, wenn ein dusseliger YouTuber seine Luxuskarre auf einem Acker zu Schrott fährt oder ein norwegischer Comedian mit seinem Warnwesten-Tanz eine ganze Nation begeistert. Und wieso darf ein stinknormaler Fußballfan plötzlich für einen Erstligisten auf den Platz?
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Darüber staunt die Welt!
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben