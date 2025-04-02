Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Darüber staunt die Welt!

Die tollkühnsten Tüftler

ProSiebenStaffel 4Folge 8vom 02.04.2025
Die tollkühnsten Tüftler

Die tollkühnsten TüftlerJetzt kostenlos streamen

Darüber staunt die Welt!

Folge 8: Die tollkühnsten Tüftler

61 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Hier geht es auf die lustigste Forschungsreise rund um den Globus - von waghalsigen Experimenten über abgedrehte Social-Media-Challenges bis hin zu den unnötigsten Fail-Erfindungen. Für zwei Extrem-Abenteurer geht es hoch hinaus: Mit 100 Heliumballons und nur an einem Campingstuhl befestigt, wollen sie filmreif um die Welt fliegen. Und in der Schweiz gibt es einen tollkühnen Hund, der mit seinem Herrchen einen krassen Paragliding-Sprung wagt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Darüber staunt die Welt!
ProSieben
Darüber staunt die Welt!

Darüber staunt die Welt!

Alle 3 Staffeln und Folgen