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Darüber staunt die Welt!

Jetzt schlägt's 13!

ProSiebenStaffel 4Folge 9vom 08.03.2025
Jetzt schlägt's 13!

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Darüber staunt die Welt!

Folge 9: Jetzt schlägt's 13!

47 Min.Folge vom 08.03.2025Ab 12

Heute geht's ab vor die Kamera: "Darüber staunt die Welt - Jetzt schlägt's 13!" präsentiert die lustigsten Reporter am Limit, peinliche Diebe auf Überwachungskameras und tierische Selfie-Poser aus aller Welt.

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