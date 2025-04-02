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Darüber staunt die Welt!

Darüber staunt die Welt - Crazy Kids

ProSiebenStaffel 4Folge 6vom 02.04.2025
Darüber staunt die Welt - Crazy Kids

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Darüber staunt die Welt!

Folge 6: Darüber staunt die Welt - Crazy Kids

59 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Bei "Darüber staunt die Welt" heißt es diesmal klein, aber oho. Lachen Sie mit über verrückte Racker, die zuhause für das pure Chaos sorgen und crazy Schüler, die das Klassenzimmer ordentlich zum Krachen bringen.

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