Die absurdesten Talente everJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 5: Die absurdesten Talente ever
72 Min.Folge vom 23.09.2023Ab 12
"Darüber staunt die Welt" geht diesmal auf die Suche nach den absurdesten Talenten. Mit dabei ist ein abgedrehter Wrestler, der seine Gegner im pinken Glitzerfummel umhaut. Außerdem steht ein Rennfahrer in den Startlöchern, der in China 999 Treppenstufen mit einem Auto hochdüst und dusselige Flirtprofis, die besser noch etwas üben.
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Darüber staunt die Welt!
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben