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Darüber staunt die Welt!

Die witzigsten Weihnachtspannen

ProSiebenStaffel 4Folge 7vom 18.12.2024
Die witzigsten Weihnachtspannen

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Darüber staunt die Welt!

Folge 7: Die witzigsten Weihnachtspannen

55 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12

Von "Last Christmas" über den Grinch bis "Drei Nüsse für Aschenbrödel": In der Weihnachtsedition von "Darüber staunt die Welt" erwartet die Zuschauer:innen ein schräges Festmahl aus urkomischen Pannen und skurrilen Augenblicken.

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