Die witzigsten WeihnachtspannenJetzt kostenlos streamen
Darüber staunt die Welt!
Folge 7: Die witzigsten Weihnachtspannen
55 Min.Folge vom 18.12.2024Ab 12
Von "Last Christmas" über den Grinch bis "Drei Nüsse für Aschenbrödel": In der Weihnachtsedition von "Darüber staunt die Welt" erwartet die Zuschauer:innen ein schräges Festmahl aus urkomischen Pannen und skurrilen Augenblicken.
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Darüber staunt die Welt!
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Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben