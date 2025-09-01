Das A-Team
Folge 1: Diamantenfieber
46 Min.Ab 12
Der skrupellose Geschäftsmann Jonathan Fletcher möchte um jeden Preis alle Diamantenminen in seiner Region besitzen. Um dieses Ziel zu erreichen, schreckt er nicht vor Mord zurück. Als der alte Griffin endlich eine Diamantenader findet, muss er dies mit seinem Leben bezahlen. Seine Tochter Toby stellt sich dem rücksichtslosen Fletcher weiter in den Weg und zählt auf die Hilfe von Hannibal und dem A-Team. Die vier wollen auf keinen Fall, dass das Verbrechen ungesühnt bleibt ...
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
© Universal Studios Limited