Das A-Team
Folge 8: Arbeitskampf
44 Min.Folge vom 27.09.2025Ab 12
Wieder einmal ist das A-Team Colonel Decker und seinen Männern entkommen. Ihre Flucht hat sie in die Kleinstadt Fairdale verschlagen. Dort decken die vier einen unglaublichen Skandal auf: Der Farmer Jarrett ist ein erbarmungsloser Ausbeuter. Seine Arbeiter wollen sich endlich wehren und gründen eine Gewerkschaft. Das möchte der skrupellose Chef natürlich mit allen Mitteln verhindern. Wird die Spezialeinheit den Einheimischen wirklich helfen können?
Das A-Team
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited