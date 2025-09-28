Das A-Team
Folge 14: Grenzschiebereien
47 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Der Pilot Robert Hicks sitzt in Südamerika hinter Gittern. In seinem Flugzeug wurden Drogen gefunden. Roberts Eltern glauben fest an die Unschuld ihres Sohnes und engagieren das A-Team. Die vier Spezialisten sollen beweisen, dass ihm das Kokain untergeschoben wurde. Doch sitzt der Pilot tatsächlich zu Unrecht im Knast?
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
12GEWALT
