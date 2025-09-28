Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 14vom 28.09.2025
Folge 14: Grenzschiebereien

47 Min.Ab 12

Der Pilot Robert Hicks sitzt in Südamerika hinter Gittern. In seinem Flugzeug wurden Drogen gefunden. Roberts Eltern glauben fest an die Unschuld ihres Sohnes und engagieren das A-Team. Die vier Spezialisten sollen beweisen, dass ihm das Kokain untergeschoben wurde. Doch sitzt der Pilot tatsächlich zu Unrecht im Knast?

