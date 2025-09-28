Das A-Team
Folge 11: Auf Sand gebaut
44 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Der Bauunternehmer Mikey Stern wird von seinem Konkurrenten Denham terrorisiert. In seiner Verzweiflung bittet er das A-Team um Hilfe. Doch die vier entdecken schnell, dass viel mehr hinter diesem Fall steckt. Tatsächlich zeigen sich Verbindungen zu Mafiaboss Tommy Tillis ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited