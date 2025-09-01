Das A-Team
Folge 20: Ein Kinderspiel
44 Min.Ab 12
Kinderleicht scheint der aktuelle Auftrag des A-Teams zu gelingen: Die vier befreien Millionärstochter Jennifer, die von Terroristen gekidnappt wurde. Da sie es allerdings nicht geschafft haben, auch das Lösegeld von einer halben Million Dollar wieder mitzubringen, schickt sie ihr Auftraggeber noch einmal in die Höhle des Löwen. Leider läuft es diesmal alles andere als rund ...
Das A-Team
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1982
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Universal Studios Limited