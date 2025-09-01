Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 20
Folge 20: Ein Kinderspiel

44 Min.Ab 12

Kinderleicht scheint der aktuelle Auftrag des A-Teams zu gelingen: Die vier befreien Millionärstochter Jennifer, die von Terroristen gekidnappt wurde. Da sie es allerdings nicht geschafft haben, auch das Lösegeld von einer halben Million Dollar wieder mitzubringen, schickt sie ihr Auftraggeber noch einmal in die Höhle des Löwen. Leider läuft es diesmal alles andere als rund ...

