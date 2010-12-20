Staffel 02 Folge 12: Die letzte Chance - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 12: Staffel 02 Folge 12: Die letzte Chance - Das Geschäft mit der Liebe
48 Min.Folge vom 20.12.2010Ab 16
Mario Orsolics verscherzt es sich mit den Ostfrauen seiner Wahl und Peter Langhammer blickt zu tief ins Glas...
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 2-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV