Staffel 02 Folge 07: Mission Ungarn - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 7: Staffel 02 Folge 07: Mission Ungarn - Das Geschäft mit der Liebe
Dieses Mal stehen wieder Boxtrainer Mario Orsolics, Robert Nissel, sowie der arbeitslose Peter Langhammer im Mittelpunkt bei "Das Geschäft mit der Liebe". Und es gibt wieder jede Menge kuriose Szenen für die Fans. Nicht nur, dass Langhammers Mutter ihn zur Hochzeit mit Lubka drängt, kommt es auch zum großen Knatsch zwischen Orsolics und Nissel. Und letzterer verfügt derzeit über ganz besondere Kräfte aus dem Universum... Peter Langhammers Mutter hat die 24-jährige Slowakin Lubka kennengelernt und ist schwer beeindruckt von ihrer hübschen und sympathischen Erscheinung. Daraufhin rät sie ihrem wankelmütigen Sohn gar zur Hochzeit mit der Ostfrau. Doch davon will Sohnemann nichts wissen und fährt lieber sogleich mit seinem Freund Orsolics zum nächsten Frauencasting nach Ungarn. Auch der Energetiker Robert Nissel hat sich für dieses Treffen angemeldet. Doch den Energetiker treiben Selbstzweifel – er weiß nicht, ob er sich dieses Mal überhaupt in die Nähe von Frauen wagen sollte. Laut seiner Aussage hat er in den letzten Tagen zusätzliche Kräfte aus dem Universum bekommen. Und gerade diese Kräfte würden jeder Frau mit der er intim wird zu ungeahnten Orgasmen verhelfen. Er weiß nicht ob er das verantworten kann. Doch all diese kosmischen Kräfte schützen nicht vor Eifersucht, denn kaum treffen die Liebessuchenden aufeinander kippt die Stimmung. Mario Orsolics sieht nicht ein, dass Robert Nissel ein größeres Zimmer als er bekommen soll. Es kommt zum Streit.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick