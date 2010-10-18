Staffel 02 Folge 04 - Liebesentzug - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Liebesentzug - Das Geschäft mit der Liebe
48 Min.Folge vom 18.10.2010Ab 16
Die Slowakin Lubka ist zu Besuch bei Peter Langhammer, Mario Orsolics bestreitet das nächste Frauencasting und Robert Nissel scheint ein weiteres Mal die Liebe fürs Leben gefunden zu haben.
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV