Staffel 02 Folge 09: Die Liebesprüfung - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 02 Folge 09: Die Liebesprüfung - Das Geschäft mit der Liebe
48 Min.Folge vom 29.11.2010Ab 16
Mario Orsolics reist in die Slowakei, Peter Langhammer wird von Lubka überrascht und Robert Nissel wird als "alter Mann" bezeichnet.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 2-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV