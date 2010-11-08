Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 02 Folge 06: Streit unter Konkurrenten - Das Geschäft mit der Liebe

ATVStaffel 2Folge 6vom 08.11.2010
Staffel 02 Folge 06: Streit unter Konkurrenten - Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 02 Folge 06: Streit unter Konkurrenten - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen

Das Geschäft mit der Liebe

Folge 6: Staffel 02 Folge 06: Streit unter Konkurrenten - Das Geschäft mit der Liebe

50 Min.Folge vom 08.11.2010Ab 16

Nachdem die drei Österreicher Mario Orsolics, Otto Schindel und Manfred "Chicken Charly" Anders in der Slowakei drei der sechs Bewerberinnen nach Hause schicken mussten, sind sie mit den verbliebenen drei Favoritinnen in der Hohen Tatra auf eine slowakische Hochzeit eingeladen. Hobby-Schlagersänger Otto Schindel lässt es sich nicht nehmen, dem Brautpaar ein Ständchen zu singen. Doch so recht will sich das Publikum nicht begeistern lassen. Ganz im Gegenteil, die Hochzeitsgäste fühlen sich von Ottos lautem und musikalisch nicht ganz einwandfreiem Auftritt viel eher gestört, und finden das Verhalten des Österreichers respektlos. Als Mario Orsolics bei einem Ausflug eine Reifenpanne hat, und "Chicken Charly" anstatt seinem Mitbewerber zu helfen, nur lachen kann, wird Boxer Orsolics wütend und droht dem gebürtigen Waldviertler Schläge an. In Wien hat die Slowakin Lubka langsam die Nase voll von Peter Langhammer, und wendet sich hilfesuchend an Agenturchefin Ilona Maurer. Robert Nissel ist nach seiner neuesten Enttäuschung wieder ganz in seinem Element, und darf in einer Gogo-Bar bei der Suche nach der hübschesten Tänzerin in der Jury sitzen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Das Geschäft mit der Liebe
ATV
Das Geschäft mit der Liebe

Das Geschäft mit der Liebe

Alle 10 Staffeln und Folgen