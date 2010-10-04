Staffel 02 Folge 02: Damenwahl - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 2: Staffel 02 Folge 02: Damenwahl - Das Geschäft mit der Liebe
Auf die drei Protagonisten von "Das Geschäft mit der Liebe" wartet in der Ostslowakei ein ereignisreicher Tag. Diesmal sollen sie auf zehn heiratswillige Frauen treffen, die nicht nur hervorragend aussehen sollen, sondern auch allesamt die große Liebe im Westen suchen. Beste Voraussetzungen also für die drei anspruchsvollen Österreicher. Der 44-jährige Boxtrainer Mario Orsolics wählt für das erste Gespräch die 24-jährige Lubka aus. Nachdem er sie eingehend von Kopf bis Fuß gemustert hat, stellt er in seiner typischen Art anerkennend fest, dass sie zwar ein breites Becken habe, aber "schon zum Nehmen wäre". Doch die Begeisterung von Lubka hält sich noch in Grenzen. Sie kann Orsolics rüdem Charme eher wenig abgewinnen, ja fürchtet sich sogar ein bisschen vor ihm. Der 24-jährige Peter Langhammer datet ein 18-jähriges Model, ist aber mehr als unsicher neben der Schönheit. Um seine Schüchternheit zu überdecken und um die Dame für sich zu gewinnen, will er auf gewohntes Terrain ausweichen und lädt sie ins Solarium ein. Der 58-jährige Robert Nissel hingegen flirtet auf Teufel komm raus mit der halben Hotelbelegschaft. Doch die Freude darüber ist einseitig, schon bald verstecken sich die ersten Angestellten vor dem Energetiker, bzw. melden sich überraschend krank. Aber es kommt noch schlimmer: Alle drei haben sich Rendezvous für den Abend ausgemacht, doch es erscheint nur Lubka. Verzweifelt rittern Orsolics und Langhammer um die Gunst der 24-Jährigen. Wird einer der beiden bei ihr landen können?
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