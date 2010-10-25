Staffel 02 Folge 05: Ost-Erotik - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Schwere Katerstimmung herrscht bei den Verführungskünstlern von "Das Geschäft mit der Liebe". Herr Otto und Chicken Charly haben in der letzten Folge schwer über den Durst getrunken und leiden nun an den Nachwirkungen. Mario Orsolics hat sich in weiser Voraussicht dem Saufgelage enthalten, denn er will heute bei Ivetka landen. Der Energetiker Robert Nissel hat indes seiner neuen Flamme Tür und Tor geöffnet – und diese ist gleich mitsamt ihrer Mutter beim vermögenden Unternehmer eingezogen. In der Hohen Tatra herrscht Katerstimmung. Herr Otto und Chicken Charly haben am gestrigen Abend die Puppen tanzen lassen und gehörig über den Durst getrunken. Doch statt einer schönen Ost-Gespielin, haben sie sich gegenseitig ins Bett getragen. Den zweiten Dating-Tag verschlafen die beiden fast zur Gänze. Somit hat der durchtrainierte Mario Orsolics leichteres Spiel bei den Damen und präsentiert im hoteleigenen Thermalbad seinen Body. Mit seiner ihm typischen Art schnappt er sich seine Auserwählte, die Reitlehrerin Ivetka, und versucht sie gleich im Wasser zu verführen. Doch diese möchte den österreichischen Parademacho erst testen und ihrer Familie vorstellen. Sie zeigt ihm die ärmliche Roma-Siedlung in der sie lebt und ist gespannt auf Marios Reaktion. Nachdem Herr Otto halbwegs ausgenüchtert ist, scheint ihm der Grund seines Aufenthaltes in der Slowakei wieder einzufallen. Sofort probiert er seine Verführungskünste bei den Damen – mittels einer Spezial-Massage möchte er sie für sich gewinnen. Doch als er beginnt der Dame noch unentdeckte erogene Zonen an ihrem eigenen Körpern zu zeigen, beendet diese die Massagestunde vorzeitig. Robert Nissel hat indes mit anderen Sorgen zu kämpfen. Wieder Mal hat er sich Hals über Kopf verliebt, doch dieses Mal ist alles anders. Und wie! Seine neue Flamme, eine Tänzerin aus dem Stripclub Beverly Hills, hat sich gleich mit ihrer Mutter für zwei Wochen bei ihm einquartiert. Kein Problem für den Energetiker, der doch so gern Liebe gibt. Trotzdem kommt es schon nach kürzester Zeit zum Eklat.
