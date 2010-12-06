Staffel 02 Folge 10: Die Traumfrau - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Dieses Mal sind neben Orsolics auch wieder der Schlagersänger Otto Schindel und der Vertreter für Sparlampen, genannt Chicken Charly, dabei. Sie möchten im ehemaligen Ostblock die Frau fürs Leben finden, Hindernisse dabei: die eigenen hohen Ansprüche und das eigene Auftreten. Aufbruch zu einer neuen Liebesreise in den ehemaligen Ostblock: Der ehemalige Betreiber einer Imbissbude, Chicken Charly, trifft dabei auf die 24-jährige Jana, die er schon bei seiner letzten Reise in der hohen Tatra kennen gelernt hat. Sie steckt derzeit in Schwierigkeiten. Nach einem Familienstreit lebt sie in einem Abbruchhaus ohne Heizung. Ob ihr Chicken Charly unter die Arme greifen kann / will? Und Boxtrainer Mario Orsolics sieht in dieser Folge alles durch die rosarote Brille. Und dass, weil ihm eine rothaarige Schönheit den Kopf verdreht. Ist es diesmal was Ernstes?
