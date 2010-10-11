Staffel 02 Folge 03: Junge Liebe - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Der 24-jährige Peter Langhammer und die gleichaltrige Slowakin Lubka haben wohl zueinander gefunden, denn sie verbringen die Zeit verliebt knutschend im Hotelzimmer und träumen von einer gemeinsamen Zukunft. Auch der 44-jährige Mario Orsolics und der 58-jährige Robert Nissel hoffen auf Erfolg. In einem extra angemieteten Zimmer sollen ihnen heute über zwanzig Frauen vorgestellt werden. Doch nach einer Stunde ist noch keine einzige aufgetaucht. Daraufhin plündern die beiden frustriert das Buffet. Am Abend dann die Überraschung. Robert Nissel hat auf der Straße eine junge Frau kennengelernt, die er sogleich seinen Reisepartnern vorstellt. Doch als Orsolics und Langhammer die Dame zu Gesicht bekommen, spotten sie über den Unternehmer und bezeichnen seine Begleiterin als Prostituierte. Als der Streit eskaliert, flüchtet Nissel mit seiner neuen Bekannten in ein anderes Hotel. Die Slowakin Lubka besucht in weiterer Folge den arbeitslosen Peter Langhammer in Wien. Doch schon nach wenigen Stunden zweifelt sie an den ehrlichen Absichten des Wieners...
