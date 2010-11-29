Staffel 02 Folge 09: Die Liebesprüfung - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Mario hat genug von den ungarischen Frauen und verlässt zornig die ungarische Farm. Auf der Rückreise macht er einen Abstecher in die Slowakei, um die Reitlehrerin Ivetka zu besuchen. Der Boxtrainer möchte überprüfen ob sie innerhalb der letzten drei Wochen ein wenig Deutsch gelernt hat, denn nur so kann er sich eine Beziehung mit der Slowakin vorstellen. Als Peter Langhammer wieder nach Simmering kommt traut er seinen Augen kaum: Die 24-jährige Slowakin Lubka wohnt noch immer bei seiner Mutter und möchte Peter für seine Handlungen zur Rechenschaft ziehen. Und Robert Nissel wird die 21-jährige Alexandra vorgestellt. Die Situation entgleist, als sie ihn als alten Mann bezeichnet.
