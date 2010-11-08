Staffel 02 Folge 06: Streit unter Konkurrenten - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 6: Staffel 02 Folge 06: Streit unter Konkurrenten - Das Geschäft mit der Liebe
Nachdem die drei Österreicher Mario Orsolics, Otto Schindel und Manfred "Chicken Charly" Anders in der Slowakei drei der sechs Bewerberinnen nach Hause schicken mussten, sind sie mit den verbliebenen drei Favoritinnen in der Hohen Tatra auf eine slowakische Hochzeit eingeladen. Hobby-Schlagersänger Otto Schindel lässt es sich nicht nehmen, dem Brautpaar ein Ständchen zu singen. Doch so recht will sich das Publikum nicht begeistern lassen. Ganz im Gegenteil, die Hochzeitsgäste fühlen sich von Ottos lautem und musikalisch nicht ganz einwandfreiem Auftritt viel eher gestört, und finden das Verhalten des Österreichers respektlos. Als Mario Orsolics bei einem Ausflug eine Reifenpanne hat, und "Chicken Charly" anstatt seinem Mitbewerber zu helfen, nur lachen kann, wird Boxer Orsolics wütend und droht dem gebürtigen Waldviertler Schläge an. In Wien hat die Slowakin Lubka langsam die Nase voll von Peter Langhammer, und wendet sich hilfesuchend an Agenturchefin Ilona Maurer. Robert Nissel ist nach seiner neuesten Enttäuschung wieder ganz in seinem Element, und darf in einer Gogo-Bar bei der Suche nach der hübschesten Tänzerin in der Jury sitzen.
