Staffel 02 Folge 04 - Liebesentzug - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 02 Folge 04 - Liebesentzug - Das Geschäft mit der Liebe
Es geht drunter und drüber bei "Das Geschäft mit der Liebe". Die Slowakin Lubka ist zu Besuch bei Peter Langhammer, Mario Orsolics bestreitet das nächste Frauencasting und Robert Nissel scheint ein weiteres Mal die Liebe fürs Leben gefunden zu haben. Doch das ist noch nicht alles: Mit Herrn Otto ist ein neuer Protagonist mit von der Partie. Der arbeitslose Peter Langhammer hat Besuch bekommen. Beim letzten Frauencasting in der Slowakei lernte er die 24-jährige Lubka kennen, die ihm auf Anhieb gefiel und die sich ihrerseits Hoffnungen auf ein Leben in Österreich macht. Langhammer hat sofort zugesagt, als sie ankündigte ihn besuchen zu wollen, doch nun scheint alles nicht mehr Eitel, Wonne, Sonnenschein zu sein. Lubka ging davon aus, dass Langhammer einen fixen Job hat, bzw. eventuell sogar gut betucht ist. Doch diese Träume zerplatzten. Nun herrscht Katerstimmung in Langhammers Wohnung. Sie ist auf ihn sauer, er hat die ganze Nacht durchgesoffen und beachtet sie kaum. Doch Lubka will so schnell nicht aufgeben und konfrontiert ihn mit seinem Benehmen. Mario Orsolics ist zu einem Frauencasting nach Polen gefahren und endlich stellt ihn die Auswahl an Frauen auch zufrieden. Der Boxtrainer ist gleich von der ersten Kandidatin begeistert – doch als sie erklärt, dass sie noch Kinder möchte, blockt er ab. "Kinder kosten nur Göd" ist seine Meinung zu dem Thema. Mit von der Partie ist bei diesem Casting auch der neue Protagonist Herr Otto. Der 58-jährige Schlagersänger sucht eine hübsche Frau mit Auto, da er selbst keinen Führerschein besitzt. In den letzten Beziehungen hat er viele schlechte Erfahrungen gemacht und sucht deswegen nun seine Traumfrau im Osten. Seine letzte Frau war Serbin, hat ihn aber nur geheiratet, um eine Aufenthaltsbewilligung in Österreich zu bekommen. Und Robert Nissel schwebt wieder einmal im siebten Himmel. Eine GoGo-Tänzerin aus Ungarn hat ihm den Kopf verdreht und er ist sicher, dass es dieses Mal die Liebe fürs Leben ist. Der Energetiker kann so etwas nämlich spüren...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick