ATVStaffel 2Folge 8vom 22.11.2010
48 Min.Folge vom 22.11.2010Ab 16

Die 20-jährige Ungarin Diana ist entsetzt. Nachdem sie den Boxtrainer Mario Orsolics und seinen Freund Peter Langhammmer kennengelernt hat, ist nun der 58-jährige Robert Nissel an der Reihe. Wenige Minuten später erklärt sie dem Dolmetscher, dass sie sofort abreisen möchte. Am Abend entwickelt sich ein Tanzwettstreit zwischen dem 24-jährigen Peter Langhammer und dem 58-jährigen Robert Nissel. Wer kann die Ungarinnen mehr beeindrucken? Währenddessen erklärt Mario Orsolics einer Dame, dass er zu den wenigen Männern gehört die im Schritt gut gebaut sind. Und: Peter Langhammer fröhnt dem Alkohol. Nach exzessiven Trinkspielen kommt es fast zu einem Zusammenbruch.

