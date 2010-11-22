Staffel 02 Folge 08: Liebestanz - Das Geschäft mit der LiebeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 8: Staffel 02 Folge 08: Liebestanz - Das Geschäft mit der Liebe
Die 20-jährige Ungarin Diana ist entsetzt. Nachdem sie den Boxtrainer Mario Orsolics und seinen Freund Peter Langhammmer kennengelernt hat, ist nun der 58-jährige Robert Nissel an der Reihe. Wenige Minuten später erklärt sie dem Dolmetscher, dass sie sofort abreisen möchte. Am Abend entwickelt sich ein Tanzwettstreit zwischen dem 24-jährigen Peter Langhammer und dem 58-jährigen Robert Nissel. Wer kann die Ungarinnen mehr beeindrucken? Währenddessen erklärt Mario Orsolics einer Dame, dass er zu den wenigen Männern gehört die im Schritt gut gebaut sind. Und: Peter Langhammer fröhnt dem Alkohol. Nach exzessiven Trinkspielen kommt es fast zu einem Zusammenbruch.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick