Staffel 09 Folge 01: Hübsche MäuschenJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 1: Staffel 09 Folge 01: Hübsche Mäuschen
48 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 16
Die Reise führt diesmal in die Slowakei, nach Ungarn und Rumänien. Mit dabei ist Gerhard Klein, Rudi Hendling und der 20-jährige Lukas Dos. Mario Orsolics besucht in Thailand Heinz Novak und hofft dort auf sein Glück bei der Damenwelt.
Weitere Folgen in Staffel 9
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 2-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV