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Das Geschäft mit der Liebe

Staffel 09 Folge 10: Rudis Agentur

ATVStaffel 9Folge 10vom 29.03.2023
Staffel 09 Folge 10: Rudis Agentur

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Das Geschäft mit der Liebe

Folge 10: Staffel 09 Folge 10: Rudis Agentur

48 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 16

Am letzten Abend der Thailand-Reise schaut Mario Orsolics zu tief ins Glas. Nach zahlreichen Diskussionen mit Heinz Novak wird den Österreichern beim Verlassen des Lokals auch noch mit der Polizei gedroht! Was ist passiert? Beim Fasching in Villach ist inzwischen die Party in vollem Gange. Rudi Hendling und Gerhard Klein haben sich unters Volk gemischt und während Rudi krampfhaft versucht, eine Frau kennenzulernen, lässt sich unser Wodka-Gertschi wie ein Star feiern. Im thailändischen Pattaya möchte sich Heinz Novak bei seiner Freundin Aple für das Wortgefecht entschuldigen, das sie letzte Nacht zwischen ihm und Mario Orsolics erleben musste. An einem Geschenk kann doch eigentlich nichts verkehrt sein, denkt er sich. Doch da hat er sich getäuscht… Auf der anderen Seite der Welt versucht Rudi mit einer eigenen Partnervermittlungsagentur voll durchzustarten. Vielleicht lernt er so endlich die Frau kennen, die zu ihm passt!

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