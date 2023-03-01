Staffel 09 Folge 04: Bier am MorgenJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 4: Staffel 09 Folge 04: Bier am Morgen
In Folge 4 geht die abenteuerliche Liebesreise von Gerhard Klein, Rudi Hendling und dem jungen Lukas Dos weiter! Während sie die bisher kennengelernten Frauen nach Rumänien begleiten, werden ihnen dort auch neue Damen vorgestellt. Besonders Rudi ist gespannt, denn er möchte nun endlich herausfinden, welche Frau in die Hotpants passt, die er mitgebracht hat - Passt sie nämlich nicht, hat die Frau keine Chance bei ihm! Was die Damen wohl davon halten? Gerhard Klein möchte indes das Kennenlernen direkt mit einem kleinen Biercontest beginnen. Doch auch das entpuppt sich als „Schnapsidee“… In Pattaya lernt Patrick Retzer eine thailändische Schönheit kennen, während Heinz Novak und Mario Orsolics der Neid ins Gesicht geschrieben steht! Heinz will sich das nicht gefallen lassen. Über alte Kontakte trifft er schließlich ebenfalls eine Frau, mit der es sogar etwas Längerfristiges werden könnte…
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