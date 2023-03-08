Staffel 09 Folge 05: Rudis HotpantsJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 5: Staffel 09 Folge 05: Rudis Hotpants
Während ihrer Liebesreise in Rumänien lernen Gerhard Klein, Rudi Hendling und der junge Lukas Dos diesmal drei neue Frauen kennen. Unser Wodka-Gertschi hat sich mit ein paar Bier schon ordentlich aufgewärmt und versucht die blonde Loredana zu bezirzen, während Rudi die zwei anderen Rumäninnen trifft. Dabei hat er ganz klare Vorstellungen: Passt die Zukünftige nicht in die Hotpants seiner Ex, dann passt sie nicht zu ihm. Auch Lukas ist wie verzaubert von der schönen Loredana und es hat ihm direkt die Sprache verschlagen. Doch ein paar feucht-fröhliche Stunden später endet das chaotische Kennenlernen schlagartig… Im thailändischen Männerparadies Pattaya lernt Mario Orsolics endlich eine Frau kennen, die ihm gefällt. Mario, Patrick Retzer und Heinz Novak laden ihre Dates zum Strand ein, in der Hoffnung vielleicht auch gleich einen Blick auf die Bikinifigur zu erhaschen und den Frauen im Wasser ein bisschen näher zu kommen. Doch die zeigen sich eher geheimnisvoll – schließlich lernen sie die Männer erst kennen! Heinz Novak hat als Treffpunkt einen billigen Strand vorgeschlagen, der sonst eher zu wünschen übriglässt. Während er und seine Aple die „Zweisamkeit“ im Wasser genießen, finden Mario und Patrick ständig einen neuen Grund, sich zu beschweren. Wie lange geht das noch gut?
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