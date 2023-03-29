Staffel 09 Folge 09: Die LiebespuppeJetzt kostenlos streamen
Das Geschäft mit der Liebe
Folge 9: Staffel 09 Folge 09: Die Liebespuppe
48 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 16
Robert Nissel möchte Rudi Hendling mit Hilfe der Schaufensterpuppe Lilly beibringen, wie man Frauen anspricht. In Thailand bekommt Mario Orsolics endlich sein Schnitzel serviert. Und Rudi und Gerhard Klein besuchen den Villacher Fasching.
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Das Geschäft mit der Liebe
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:AT, 2012
Altersfreigabe:
16DESORIENTIERUNG, SEXUALITAET
Copyrights:© Season 1-11: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 11: ATV