Das Glück dieser Erde (10/13): LenaJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 10: Das Glück dieser Erde (10/13): Lena
Lena besucht mit ihrer Schulklasse das Gestüt. Dort schleicht sie sich heimlich davon, um die jungen Pferde zu besuchen und wird von der Mutterstute mit dem Huf getroffen. Im Krankenhaus beschuldigt Michael Katharina: Trägt sie als Gestütsleiterin nicht die Schuld an Lenas Unfall? Auch am Gestüt spürt Katharina die Folgen des Unfalls: Die Baubehörde will die Sicherheitsauflagen erhöhen, und Katharina erhält eine Anzeige, eingereicht von Lenas Mutter Petra - und von Michael selbst. Doch Katharina hat wenig Zeit für Wut und Trauer, denn sie muss einen Weg finden, die teuren Sicherheitsauflagen der Behörden zu erfüllen und damit das Gestüt vor dem finanziellen Ruin zu bewahren. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Franz Buchrieser (Peter von Gradenberg) Mathias Kahler-Polagnoli (Martin Gross) Gabriele Schuchter (Anna Huber) Jennifer Newrkla (Maria Schachner) Marie Munz (Petra Steiner) Kristina Yntema (Lena Steiner) Regie: Gloria Behrens Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
