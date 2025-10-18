Das Glück dieser Erde (12/13): LernprozesseJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 12: Das Glück dieser Erde (12/13): Lernprozesse
Katharinas Sorgen gelten Baron von Gradenberg. Denn sie weiß mehr als er selbst: Die bevorstehende Herz-OP ist keineswegs ein Routineeingriff. Wagner spielt im Hintergrund dem Aufsichtsrat Informationen über Gradenbergs schlechten Gesundheitszustand zu und ebnet damit seinen eigenen Weg an die Spitze des Aufsichtsrats. Maria und Karl sind in Heldenberg, der Sommerresidenz der Lipizzaner. Karl hält dort ein Reitlehrerseminar ab, während Maria die Aufmerksamkeit des attraktiven Bereiters Sascha auf sich zieht - sehr zum Missfallen von Karl. Gleichzeitig stehen in Piber der Almabtrieb und die Segnung der Pferde bevor. Ein drohendes Unwetter zwingt Katharina zu einer schwierigen Entscheidung: Sie muss die Pferde früher ins Tal bringen, was besonders Bürgermeister Brunner vor den Kopf stößt, der die touristenwirksame Tradition bedroht sieht. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Franz Buchrieser (Peter von Gradenberg) Bernd Jeschek (Aufsichtsratmiglied) Jennifer Newrkla (Maria Schachner) Gabriele Schuchter (Anna Huber) Marie Munz (Petra Steiner) Irina Wanka (Frau Bürgermeister Brunner) Rafael Schuchter (Sascha) Kristina Yntema (Lena Steiner) Regie: Gloria Behrens Buch: Agnes Pluch Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick