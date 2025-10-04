Das Glück dieser Erde (4/13): In letzter SekundeJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 4: Das Glück dieser Erde (4/13): In letzter Sekunde
Katharina hat ihrer Freundin Birgit die Leitung des Gestüts-Restaurants übertragen - sehr zum Leidwesen ihres Ehemanns Martin. Bei einem Streit zwischen den Eheleuten bekommt der gemeinsame Sohn Paul mit, wie Martin seine Frau beschuldigt die Familie zu vernachlässigen. Paul nimmt auf einer Kutsche Reißaus - mit verheerenden Folgen. Unterdessen kündigt die Bank den Kredit für den väterlichen Hof. Offenbar ein Racheakt der Bankleiterin Petra Steiner, ist sie doch die Ex von Tierarzt Michael Haas, dem sich Katharina in letzter Zeit angenähert hat. Besetzung: Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Florian Fitz (Dr. Frank Riemer) Mathias Kahler-Polagnoli (Martin Gross) Gabriele Schuchter (Anna Huber) Jennifer Newrkla (Maria Schachner) Marie Munz (Petra Steiner) Christian Pogats (Polizist), Irma Wagner (Ärztin) Regie: Walter Bannert Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Satel Film/Pedro Domenigg
