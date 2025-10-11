Das Glück dieser Erde (8/13): Durchkreuzte PläneJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 8: Das Glück dieser Erde (8/13): Durchkreuzte Pläne
Katharina steht unter enormem Druck: Wenn es ihr nicht gelingt, das Gestüt bald in die schwarzen Zahlen zu bringen, sind nicht nur ihr Job, sondern auch die Zukunft des gesamten Betriebs in Gefahr. Als ein Zeitungsartikel das Gerücht verbreitet, sie wolle 30 Prozent der Belegschaft entlassen, droht die Situation zu eskalieren. Eigentlich wollte Katharina ein paar ruhige Tage mit Michael verbringen , doch daraus wird nichts. Michaels Tochter Lena ist krank, und seine Ex-Partnerin Petra zieht vorübergehend wieder bei ihm ein, um sich um das Kind zu kümmern. Und als wäre das nicht genug, kehrt der ehemalige Obergestütsmeister Josef Wagner nach seinem Freispruch überraschend nach Piber zurück. Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick