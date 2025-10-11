Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Glück dieser Erde (8/13): Durchkreuzte Pläne

ORF2Staffel 1Folge 8vom 11.10.2025
48 Min.Folge vom 11.10.2025

Katharina steht unter enormem Druck: Wenn es ihr nicht gelingt, das Gestüt bald in die schwarzen Zahlen zu bringen, sind nicht nur ihr Job, sondern auch die Zukunft des gesamten Betriebs in Gefahr. Als ein Zeitungsartikel das Gerücht verbreitet, sie wolle 30 Prozent der Belegschaft entlassen, droht die Situation zu eskalieren. Eigentlich wollte Katharina ein paar ruhige Tage mit Michael verbringen , doch daraus wird nichts. Michaels Tochter Lena ist krank, und seine Ex-Partnerin Petra zieht vorübergehend wieder bei ihm ein, um sich um das Kind zu kümmern. Und als wäre das nicht genug, kehrt der ehemalige Obergestütsmeister Josef Wagner nach seinem Freispruch überraschend nach Piber zurück.

