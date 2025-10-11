Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde (6/13): Der Sturm

ORF2Staffel 1Folge 6vom 11.10.2025
Das Glück dieser Erde (6/13): Der Sturm

Folge 6: Das Glück dieser Erde (6/13): Der Sturm

49 Min.Folge vom 11.10.2025

Seit dem Diebstahl der Zuchtbücher ist Obergestütsmeister Wagner vom Dienst suspendiert, und Katharina überträgt ihrem Bruder Karl vorübergehend seine Aufgaben. Doch kurz darauf wird Karl wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, ein Schock, der zum heftigen Streit zwischen den Geschwistern führt. Karl wirft Katharina vor, mehr an ihre Karriere als an ihn zu denken. Während die Spannungen eskalieren, zieht ein Unwetter über die Stubalpe auf, ein Blitzschlag bringt eine Lipizzanerherde in Gefahr. Inmitten dieser dramatischen Situation kommen sich Katharina und Michael unerwartet nahe. Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

ORF2
