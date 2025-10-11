Das Glück dieser Erde (6/13): Der SturmJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 6: Das Glück dieser Erde (6/13): Der Sturm
49 Min.Folge vom 11.10.2025
Seit dem Diebstahl der Zuchtbücher ist Obergestütsmeister Wagner vom Dienst suspendiert, und Katharina überträgt ihrem Bruder Karl vorübergehend seine Aufgaben. Doch kurz darauf wird Karl wegen fahrlässiger Tötung angeklagt, ein Schock, der zum heftigen Streit zwischen den Geschwistern führt. Karl wirft Katharina vor, mehr an ihre Karriere als an ihn zu denken. Während die Spannungen eskalieren, zieht ein Unwetter über die Stubalpe auf, ein Blitzschlag bringt eine Lipizzanerherde in Gefahr. Inmitten dieser dramatischen Situation kommen sich Katharina und Michael unerwartet nahe. Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Das Glück dieser Erde
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0