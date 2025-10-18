Das Glück dieser Erde (9/13): Die BedrohungJetzt kostenlos streamen
Das Glück dieser Erde
Folge 9: Das Glück dieser Erde (9/13): Die Bedrohung
48 Min.Folge vom 18.10.2025
Eine Stute wird bei einem der Außenhöfe tot aufgefunden. Der Bauer, der den Hof bewirtschaftet, hat seine eigene Theorie: Er vermutet, dass ein mysteriöser Pferdequäler wieder sein Unwesen treibt. Zum ersten Mal erlebt Katharina die Selektion der Hengste für die Hofreitschule mit. Es entgeht ihr nicht, dass Paul, der Sohn ihrer besten Freundin Birgit, sehr an einem der Tiere hängt. Katharina schafft es, seinen Trennungsschmerz mit viel Einfühlungsvermögen zu lindern und ihm auch noch ein Vater-Sohn-Wochenende in Wien zu verschaffen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican
