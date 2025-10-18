Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde (9/13): Die Bedrohung

ORF2Staffel 1Folge 9vom 18.10.2025
Das Glück dieser Erde (9/13): Die Bedrohung

Das Glück dieser Erde (9/13): Die BedrohungJetzt kostenlos streamen

Das Glück dieser Erde

Folge 9: Das Glück dieser Erde (9/13): Die Bedrohung

48 Min.Folge vom 18.10.2025

Eine Stute wird bei einem der Außenhöfe tot aufgefunden. Der Bauer, der den Hof bewirtschaftet, hat seine eigene Theorie: Er vermutet, dass ein mysteriöser Pferdequäler wieder sein Unwesen treibt. Zum ersten Mal erlebt Katharina die Selektion der Hengste für die Hofreitschule mit. Es entgeht ihr nicht, dass Paul, der Sohn ihrer besten Freundin Birgit, sehr an einem der Tiere hängt. Katharina schafft es, seinen Trennungsschmerz mit viel Einfühlungsvermögen zu lindern und ihm auch noch ein Vater-Sohn-Wochenende in Wien zu verschaffen. Bildquelle: ORF/Satel Film/Hubert Mican

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Das Glück dieser Erde
ORF2
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde

Alle 1 Staffeln und Folgen