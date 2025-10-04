Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das Glück dieser Erde

Das Glück dieser Erde (1/13): Die Entscheidung

ORF2Staffel 1Folge 14vom 04.10.2025
Das Glück dieser Erde (1/13): Die Entscheidung

48 Min.Folge vom 04.10.2025

Die Unternehmensberaterin Dr. Katharina Lenz tritt knapp vor ihrer Hochzeit mit ihrem Geschäftspartner Frank an, das Gestüt Piber - die Heimat der Lippizaner - zu sanieren. Doch Katharinas Bruder Karl verursacht, aufgebracht durch eine Fehlinformation von Frank, einen Autounfall, bei dem Katharinas Vater zu Tode kommt. Was als normaler Auftrag begonnen hat, ist zu einer sehr persönlichen Angelegenheit geworden und stellt Katharina vor eine schwere Entscheidung. Besetzung: Mit Eva Herzig (Katharina Lenz) Thomas Unger (Dr. Michael Haas) Christoph von Friedl (Karl Lenz) Juergen Maurer (Josef Wagner) Cornelius Obonya (Bürgermeister Brunner) Julia Cencig (Birgit Gross) Franz Buchrieser (Peter von Gradenberg) Florian Fitz (Dr. Frank Riemer) Werner Prinz (Ernst Lenz) u.a. Regie: Walter Bannert Bildquelle: ORF/Satel Film/Petro Domenigg

