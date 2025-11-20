Zum Inhalt springenBarrierefrei
46 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12

Olivia Jones ruft Theresia Fischer in die gefürchtete Runde der Schande! Die selbsternannte Reality-Wunderblume hält sich für respektvoll und niveauvoll - doch warum ist sie dann hier? Derweil eskaliert das Drama: Emma wirft Diogo asoziales Verhalten vor, während Vanessa sich unfair behandelt fühlt. Und der große Rafi Rachek? Wird ganz klein, als er sich für geschmacklose Erniedrigungen schämen muss.

