Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das große Promi-Büßen

Jörg Dahlmanns Runde der Schande: Einsicht oder Egotrip?

JoynStaffel 4Folge 5
Jörg Dahlmanns Runde der Schande: Einsicht oder Egotrip?

Jörg Dahlmanns Runde der Schande: Einsicht oder Egotrip?Jetzt kostenlos streamen

Das große Promi-Büßen

Folge 5: Jörg Dahlmanns Runde der Schande: Einsicht oder Egotrip?

51 Min.Ab 12

Bei einem frostigen Spiel gehen die Promis besonders geschmäcklerisch an ihre Grenzen. Diogo passiert ein folgenschweres Missgeschick bei seinem Latrinendienst und heimliche Lästereien heizen die Stimmung im Büßercamp weiter an. Jörg muss sich bei Olivia Jones seinen Verfehlungen stellen. Sieht er seine Fehler ein?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Das große Promi-Büßen
Joyn
Das große Promi-Büßen

Das große Promi-Büßen

Alle 4 Staffeln und Folgen